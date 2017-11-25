冬盟》國手心態應戰 王威晨抗日攻守俱佳

王威晨敲出二安帶有三分打點，助隊逆轉日職東軍。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕難得能與國外球隊交手，中職聯隊拿出國家隊態度應戰，今晚冬季聯盟開幕戰，王威晨貢獻2安4打點，9局上敲出逆轉的3分打點深遠二壘打，9局下又和隊友演出雙殺守備，領軍以5：3擊敗日職東軍，獲選單場MVP。

打完總冠軍賽後，王威晨維持著體能狀態，迎接冬盟，昨敲2安都很關鍵，5局上安打送回第1分，第9局又在2出局滿壘時一棒清壘，對後援的谷岡竜平豪取3分，他說：「教練給我們很大發揮空間，能攻擊就積極攻擊，我手感保持得不錯，有信心大膽攻擊就有好結果。」

9局下無人出局時，日職東軍攻佔一、二壘，吉川尚輝揮出右外野飛球，林書逸接殺後回傳，轉守二壘的王威晨也攔下球，送往三壘抓下跑者，中斷對手反攻氣勢。

中職聯隊去年僅拿2勝，6隊中只贏歐洲聯隊，今晚開幕就打出教頭林振賢要求的態度。林振賢說，選手都很拚，他也希望帶出未來國家隊的好手，「我們打擊power絕對比日本隊好，有些觀念要先好好建立起來。」

此次中職聯隊挑選球員比往年慎重，王威晨說，因與外國球隊比賽機會少，大家都當成國家隊、國際賽，更謹慎應戰，「或許以後會換我們穿國家隊球衣。」

冬盟辦了5屆，成效受日、韓職肯定，觀戰人數也提升，今晚吸引2143人進場，破冬盟單場紀錄，超越去年冠軍戰的1650人。