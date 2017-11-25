世界盃資格賽》台灣抵菲備戰 心理建設盼攻克菲「超級主場」

台灣隊備戰27日的世界盃亞洲區的台菲大戰。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／菲律賓報導〕前役38分慘敗給澳洲的台灣隊重整旗鼓，今搭乘一早七點的飛機前往菲律賓，備戰27日的世界盃亞洲區的台菲大戰，球員利用飛機上和下午短暫的時間補眠，晚上立刻在當地的高中集訓，修正缺失、重新出發，總教練周俊三表示，「台灣隊的成熟度和經驗還是不夠，短期賽必須用最短的時間汲取教訓，對症下藥，才能取勝。」

台灣隊前役出現多達27次失誤，遭受壓迫就輕易掉球，給予澳洲輕鬆反快攻的機會，種下敗因，菲律賓勢必也會針對我方弱點攻擊，助理教練帕克昨多次叮嚀球隊，「要學會如何護球，保護好球權，才有攻擊的機會。」

蔣淯安。（記者廖聿偉攝）

台灣27日將在客場挑戰菲律賓，地主球迷勢必湧入現場助威，位於菲律賓松市的阿拉內塔體育館能容納16500人，超過台北和平館的兩倍，而門票已售出超過八成，台灣男籃除了必須破解NBA等級中鋒布拉契和得分猛將威廉外，還要頂住壓力，力抗對方的主場優勢。

擁有8年國手資歷的中鋒周柏臣，曾於2013年亞錦賽在菲律賓出賽，對於球迷瘋狂的加油聲印象深刻，他說，「籃球是菲律賓的國球，球迷很團結，也會用盡各種手段，干擾客場球隊，打球壓力很大。」

前鋒周伯勳則首度在菲律賓出賽，但他已做好整場被噓的心理準備，周伯勳表示，「每年瓊斯盃就能感受到菲律賓球迷有多瘋狂，多快把我們主場變成客場，可想而知在菲律賓出賽會有多躁動。」

戴維斯。（記者廖聿偉攝）

陳冠全與周柏臣。（記者廖聿偉攝）

陳冠全與戴維斯。（記者廖聿偉攝）