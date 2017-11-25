足球》與球隊續約到2021 梅西想在巴塞隆納退休（影音）

阿根廷明星前鋒梅西（右）與巴塞隆納正式續約到2021。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納頭號球星梅西（Lionel Messi）今天總算完成續約，將為球隊效力至2021年，而這位明星前鋒也表示，希望能夠永遠為巴塞隆納踢球，更有要待到退休的打算。

根據法新社的報導，巴塞隆納在7月就已經宣布，梅西承諾未來將續留在球隊中，不過梅西當時還未簽署新合約，而舊的合約則將會在明年到期。

巴塞隆納也發表聲明表示，已與梅西簽署一份新合約，這位阿根廷超級巨星將續留球隊，直到2020-2021年球季。而這份合約的買斷金額將高達7億歐元（約250.5億台幣）。

巴塞隆納明星球員梅西。（美聯社）

完成簽約之後，梅西在接受採訪時表示，希望能夠永遠為巴塞隆納效力。

「我非常開心，其實早就完成續約，只差簽字了，今天終於實現，我很開心能夠繼續為球隊效力，這就像是我的家一樣，」梅西說，「我希望我的職業生涯永遠都在這度過，我一直說我希望在巴塞隆納退役，而現在我已經踏上這條路了。」

梅西在13歲就加盟巴塞隆納，而這也是今年30歲的他與巴塞隆納簽下的第9份合約。這份天價合約將在2020-2021年球季才到期。

而談到自己續約後的規劃，梅西則說：「我的目標就是在這裡繼續贏得偉大的成績，為俱樂部帶來更多榮耀，我們在過去幾年已經贏得很多冠軍了，不過我們還想繼續贏下去。」

梅西簽約後受訪影片：