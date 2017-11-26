NBA》左膝發炎不適接受治療 巫師沃爾得休兵兩週

沃爾左膝痠痛預計缺陣2週。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師明星控衛沃爾（John Wall）近期將高掛免戰牌，總教練布魯克斯（Scott Brooks）今賽前宣布，沃爾因左膝不適與發炎問題，已接受PRP（高濃度血小板血漿）注射治療，預計得休養兩週。

沃爾是在本月初對小牛的比賽弄傷左膝，日前曾反應因生病、偏頭痛問題接受靜脈注射後左膝出現腫脹，月中對暴龍曾休兵一場，但近兩場比賽都有上陣，昨接受MRI檢查後確定傷勢，已安排進行PRP與關節液補充注射治療以減緩發炎症狀。

「他的左膝痠痛，只是想看看他接受治療後感覺如何。我們認為這（休息並接受治療）是最好的方法，球季才剛開始、我們並不急，這能讓他有最棒的機會回場比賽。」總教練布魯克斯說。

巫師目前排名東部第七。（資料照，法新社）

隊友葛托特（Marcin Gortat）也樂見沃爾好好休息養傷，表示如果這能讓沃爾的傷勢有所改善，他完全欣然接受，「如果休兩週能讓他變得更好，我完全OK，只是兩週又不是兩個月，我們可以cover他兩週的，然後他就會變得更強更棒、健康回歸，然後我們從那時開始衝刺，他可是我們的領袖。」葛托特說。

沃爾本季場均20.3分3.4籃板，9.2助攻為全隊最佳、全聯盟第三，ESPN數據指出，沃爾出賽時巫師場均可得110.6分為全聯盟第三，但沃爾缺陣時場均剩下99.8分淪為聯盟倒數第四。本次沃爾缺陣期間將由替補控衛佛雷瑟（Tim Frazier）代班。

佛雷瑟本季場均上場16.6分獲3.2分3.9助攻，2次先發機會單場皆傳出8助攻，「得有人站出來才行，顯然我們無法扮演沃爾，他可是明星球員、我們的領袖、最棒的球員，但我們得竭盡所能表現、努力求勝。」佛雷瑟說。

佛雷瑟將暫代先發。（資料照，法新社）