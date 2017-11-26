NBA》西蒙斯缺陣無妨 帥哥射手8顆外線轟垮魔術（影音）

29 points. 8/12 3PM.



JJ Redick catches fire in @sixers win! pic.twitter.com/rE0nvNsvyr — NBA （@NBA） 2017年11月26日

〔體育中心／綜合報導〕七六人「狀元郎」西蒙斯（Ben Simmons）今對魔術因傷缺陣，「帥哥射手」瑞迪克（J.J. Redick）挺身而出接管比賽，單場砍進8顆三分球傲視聯盟，一人獨拿全場最高29分，率隊以130：111大比分喜迎三連勝，防守再度崩盤的魔術則苦吞八連敗。

開季表現出色、復出擦亮狀元招牌的西蒙斯，今主場對魔術因左手肘腫脹、本季首度因傷缺陣，恩比德（Joel Embiid）單場18分14籃板、搭配麥康諾（T.J. McConnell）15分13助攻表現大力護航，瑞迪克更是一夫當關扮演進攻箭頭，半場打完已飆進6顆三分球，其中4記集中在第二節，助七六人以70：55取得雙位數領先。

西蒙斯本季首度因傷缺陣。（資料照，美聯社）

易籃後瑞迪克仍維持火燙手感，單場8次外線破網再寫驚奇，此役外線12投8中砍進全場最高29分。ESPN數據指出，這是瑞迪克本季個人第二次單場投進8顆三分球，全聯盟目前只有他一個人做到，而全隊以5成命中率砍進130分，也是自2009年對尼克打延長賽攻下141分後單場最高，上一次他們在正規賽得分破130分得回溯到1994年，當時他們對活塞攻下134分。

七六人總教練布朗（Brett Brown）表示，就算西蒙斯缺陣，球隊仍會持續打快節奏比賽，因為數據顯示魔術在對手用速度壓迫時表現不佳，魔術總教練沃格爾（Frank Vogel）賽前也坦言，球隊的防守令他最為擔憂，上役不敵塞爾提克後，沃格爾氣得用「垃圾」形容球隊難堪的換防表現，並嚴肅表示不希望淪落到若球員發生防守失誤會被立刻換掉的局面，然而此役魔術表現仍未見起色，半場打完已被對手轟下70分。

瑞迪克8顆外線大破魔術。（美聯社）