MLB》傷史、超貴合約令人擔憂 紅襪對怪力男興致缺缺

紅襪爭取史坦頓意願不高。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚明星外野手、新科國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）可能因球團財務因素出走，美媒報導巨人與紅雀都有極高意願爭取史坦頓，討論度頗高的紅襪則因多重原因考量顯得興致缺缺。

知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，巨人和紅雀都已向史坦頓提供報價，道奇和紅襪也被預期將跟進動作。然而波士頓全球報指出，根據馬林魚內部消息，紅襪爭取史坦頓的意願並不高，而紅襪農場在馬林魚的評比系統中表現也不出色。波士頓先驅報日前也報導，擁有完整不得交易條款的史坦頓，並不想放棄不得交易權而投奔紅襪。

波士頓全球報分析，史坦頓的優異火力固然誘人，但史坦頓的傷史可能讓紅襪望之卻步，因為要想砸錢投資一個尚有2.9億美元合約在身的昂貴球員，隨之而來的憂慮程度非同小可。而史坦頓本人的意願也是一大關鍵，他是否願意放棄自己的不得交易權、離開熟悉的邁阿密、投奔3000英哩以外的波士頓影響甚鉅，就算紅襪真的想拉人，史坦頓沒有意願仍是白搭。

史坦頓擁有完整不得交易條款。（資料照，法新社）

波士頓全球報認為，儘管巨人農場系統欠佳，但他們很樂意接手史坦頓的龐大合約，就算得付奢侈稅也甘之如飴。而紅雀則是目前情勢上的最佳買主，因為他們資金優渥、又有優異的投手潛力股。另一方面，洋基近日也被列入可能買主，但目前尚未有動作。

波士頓全球報推測，鑒於紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）多次砸重金買大咖球員的作風，若史坦頓真的是紅襪要的人，一切都不成問題。儘管紅襪陣中已有貝茲（Mookie Betts）和班尼泰迪（Andrew Benintendi），守備並不缺外野手，但紅襪中心打線需要更多火力灌輸仍是不爭事實，紅襪上季例行賽團隊僅168轟在全聯盟排名倒數第三。

史坦頓甫獲生涯首座年度MVP，巨人和紅雀已出手搶人。（資料照，法新社）