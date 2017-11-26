NBA》簽21億肥約遭紐約粉絲嘲笑 小哈德威：尼克自己要給的

小哈德威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季末成為自由球員，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）收下尼克開出的4年7100萬美元（）大約風光回紐約，至今這筆合約仍讓諸多尼克球迷不諒解，不過小哈德威展現球星架勢，肯定自己有實力證明這筆錢花得值得，「我有信心和能力為這支球隊和城市打球。」

小哈德威本季至今18場，場均18.6分、4.4籃板、3.4助攻，均優於生涯平均，但在他7月獲得尼克大約網羅時，也震驚了NBA、尼克內部，以及他自己，不少媒體用｢爛約」形容尼克將大筆鈔票丟進水裡，更有球迷冷眼看待小哈德威成為尼克笑話，所幸小哈德威爭氣，開季用5年來最佳成績，證明自己能配得起身價。

對於尼克勇於開大約，小哈德威表示，「這不是我的錯，是他們來找我的。」話鋒一轉，他也將外界諸多批評轉為動力，「我把那些罵我的話當作我的球迷，他們講的話確實滿傷人的，但同時你必須承擔這些，用實力回應尼克給予的。而且說穿了，這又不是我的錯，他們來找我，給我大約，但我有信心、相信我有能力得到這筆錢，我從在亞特蘭大（老鷹）時就一直這麼做，去證明自己，並為我的球隊和城市打球。」

小哈德威日前對暴龍攻下生涯新高38分，當時也開心表示再度回到尼克的喜悅，昨對上前東家老鷹，交出22分5助攻，尼克12分差落敗。