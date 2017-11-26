網球》辛吉絲瑞士開趴引退 詹詠然等球星共襄盛舉

詹詠然和歷任搭檔出席辛吉絲退休派對。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）在蘇黎世舉行退休派對，職業生涯最後一任女雙搭檔詹詠然應邀共襄盛舉，與芭辛絲姬（Timea Bacsinszky）、伊娃·馬約莉（Iva Majoli）班西琪（Belinda Bencic）、皮爾絲（Mary Pierce）等現、退役球星一同歡送網壇當代傳奇，眾女將們還開車上山滑雪，提前共度難忘的銀白耶誕假期。

瑞士當地媒體德文報導。（劉雪貞提供）

詹詠然結束法國尼斯第一階段冬訓，特地搭機飛往隣近瑞士，到辛吉絲的教練母親家中用餐，「辛媽」謝謝她協助辛吉絲重返巔峰再度退休，席間盛讚美大詹的反拍截擊與臨場抗壓性。此外，大詹還在俯瞰蘇黎世湖的「瑞士公主」豪宅中，看到客廳掛著「辛然配」贏得美網大滿貫女雙決賽照片，更是感動萬分。

辛吉絲母親家中用餐。（劉雪貞提供）

辛吉絲瑞士豪宅中掛著「辛然配」贏得美網大滿貫女雙決賽照片。（劉雪貞提供）

活潑好動如辛吉絲，特地教導詹詠然騎上她的頂級愛駒，扮起歐洲貴族女騎士，並帶著這位來自亞熱帶國度的台灣女孩，殺往海拔約1500公尺山上滑雪，種種新鮮體驗，足令詠然相當難忘。

辛吉絲教導詹詠然騎馬。（劉雪貞提供）

詹詠然體驗滑雪。（劉雪貞提供）

至於辛吉絲這場古堡退休趴，當地政商名流雲集，詹詠然是唯一上台致詞的選手代表，也獲當地媒體青睞接受採訪。落落大方如她，以流利英語回顧與兒時偶像合作雙打的心路歷程，還爆料辛吉絲其實是開心果，不論場上、場下都笑口常開，就算比賽失誤也不改樂觀心態，「她就像太陽，超級無敵溫暖，有時候我甚至不知道她在笑什麼！就算她打正拍失誤，她還笑說：『哈哈！我正拍失誤了！』」

芳齡28的詹詠然，與年長9歲的辛吉絲堪稱忘年之交，自今年2月合拍至球季結束，戰績出色也奠定深厚革命情感，「瑞士公主」上月已先到北台灣旅遊，如今禮尚往來，隨即招待大詹深入感受瑞士風光、飽嚐道地美食，同時見證這位網壇名人堂前輩，正式走向人生另個階段。這對姊妹淘也相互約定，往後要經常相互探班，讓命運巧妙安排下的「台瑞情緣」能夠延續。