NBA》溜馬主控掛免戰牌 綠衫軍踢館狠斷5連勝

厄文轟下25分，率領綠衫軍逆轉勝。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕全聯盟戰績第一的塞爾提克，今天作客班克斯人壽球場對上少了大將歐拉迪波（Victor Oladipo）的溜馬，不但沒有優勢，上半場還陷入9分落後，綠衫軍靠著易籃後下起三分雨，第3節反要回12分超前，終場108：98收下勝利。

塞爾提克開賽即陷入落後，暫停後後來居上，但在「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）三分球之下，5分落後結束第一節；次節溜馬乘勝追擊，一波10：2攻勢擴大為近雙位數領先。

下半場塞爾提克從主力中鋒哈佛德（Al Horford）外線反攻，半節過去仍有著8分差距，綠衫軍自暫停後找回進攻節奏，還以一波11：2逆轉，溜馬雖一度追平，但5次進攻僅一次得手，塞爾提克則越打越順，16：4一波帶走，決勝節溜馬沒能縮小落後幅度，10分差主場輸球，中斷近期5連勝。

此役厄文攻下25分，哈佛德21分，替補上場的羅齊爾（Terry Rozier）也延續昨役手感，拿下全隊第3高17分；歐拉迪波膝傷缺陣，溜馬先發5人得分皆上雙，禁區悍將M.透納（Myles Turner）19分最出色，沙波尼斯（Domantas Sabonis）板凳出發也有17分7籃板。

透納捍衛禁區，溜馬中斷5連勝。（美聯社）