NBA》巫師牆哥膝傷缺陣 拓荒者客場倒追17分逆轉勝（影音）

The @trailblazers overcome a 17 point 4th quarter deficit to win on the road! pic.twitter.com/6V7EKlqOwX — NBA （@NBA） 2017年11月26日

〔體育中心／綜合報導〕巫師今在主場慘吞難堪敗戰，第四節還落後多達17分的拓荒者在麥考倫（CJ McCollum）復活連砍7分帶領下完成驚天大逆轉，賽末10：0強攻助拓荒者以108：105逆轉擊敗巫師，連兩天驚險贏球，客場奪勝歡慶總教練六十大壽，里拉德（Damian Lillard）攻下全場最高29分。

巫師明星控衛沃爾（John Wall）因左膝不適接受注射治療，預計得休養兩週，此役主場對拓荒者為沃爾缺陣首戰，人力短缺的巫師開賽後手感逐漸加溫，首節中段超前比數後一路領先，半場結束以52：41取得二位數領先。反觀拓荒者打得辛苦，雙槍之一的麥考倫上半場只得2分、還陷入犯規麻煩，第二節還剩8分多鐘就被換下場。

易籃後巫師持續保持領先，第三節尾聲曾被拓荒者追到只剩個位數差距，但巫師在第四節又將領先拉回雙位數。末節一度領先多達17分的巫師，隨後遭遇拓荒者極力反撲，一波20：7攻勢追到只剩4分落後，巫師大莫里斯（Markieff Morris）在比賽結束前1分半鐘時遭判惡意犯規，但巫師仍以105：98保有7分領先。

拓荒者於末節絕地大反攻。（USA TODAY Sports）

然而拓荒者在諾基奇（Jusuf Nurkic）2罰1中後正式接管比賽，第4節還剩8分55秒時吞下單場個人第5犯、但仍繼續留在場上的麥考倫發威飆分，投進本場個人第四顆三分球後，連續上籃、後仰跳投得手，個人連得7分在比賽倒數20秒時反以1分超前。巫師球星畢爾（Bradley Beal）最後6秒跳投失手，拓荒者康諾頓（Pat Connaughton）最後2罰俱中守住勝利。

麥考倫賽後直呼對自己信心滿滿，能夠承受外界對他屢投不進、關鍵時刻手軟的質疑，因為他很清楚自己的能耐，完全不會被嚇倒。麥考倫開季以來已錯失兩次逆轉機會，對快艇、灰熊接連失手，球隊皆以一分差輸球。「去看看數據吧，罰球我可能還會失手，但是我的身手依舊，從高中時期開始，我就能投進關鍵球，偶爾沒進而已。」

最後6秒跳投失手、沒能投進超前分的畢爾則懊惱地說，他覺得彷彿有個小人坐在籃框上、硬是把他投的那球撥掉才沒能得手，但也說自己毫無疑問得扛起球隊的重責大任。隨著沃爾因傷缺陣，拓荒者雙槍麥考倫（場均21.8分）和里拉德（場均25.2分）成為全聯盟唯一一支擁有2位場均20分以上、且都健康出賽的球隊。

麥考倫砍進致勝後仰跳投。（美聯社）