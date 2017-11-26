中職》「學會和心臟做朋友」林岳平替病童打氣

林岳平和病童開心活動。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕今年是「大餅」林岳平動心臟手術滿10周年，他今天特地北上出席心臟病童的「歡心鼓舞」運動會，用自身經驗鼓勵小朋友學會和心臟做朋友，並養成規律運動的好習慣。

2007年5月17日，林岳平因先天性心臟主動脈閉合不全及心臟瓣膜脫垂動刀，手術長達13個小時；如今10年過去，林岳平本季出賽38場，繳出3勝2敗4中繼成功、防禦率6.15成績。

「心臟是人體最重要的器官之一，只要心臟仍在跳動，人就要繼續向前走。不管遇到什麼樣的考驗和問題，就是一直努力學習和嘗試，學會和自己的心臟和平相處。」林岳平今天出席運動會時，就用自身經歷鼓勵小朋友，並全程陪伴他們做各項運動。

林岳平陪病童打羽球。（統一獅提供）

中華民國心臟病兒童基金會長期推廣心臟病童依體能分級做適度運動，已連續15年和國立體育大學體育推廣學系的運動專家為心臟病童舉辦運動會。今年在新莊國民運動中心舉行，共有121名心臟病童連同家長共450人報名參加。

林岳平則說：「很開心能夠陪著家長和孩子一起體驗運動，看到小孩子從不敢嘗試到親自體驗，這是一件很有意義、很棒的事情，希望自己的出席和陪同，能帶給家長和孩童正面的力量，不因病痛而悲傷，勇敢面對生活，懷著開心的心情努力向前。」

林岳平和心臟病童同樂。（統一獅提供）

林岳平陪病童參與活動，並親自示範體驗平衡感（統一獅提供）

林岳平出席「歡心鼓舞」運動會，和心臟病童合影。（統一獅提供）