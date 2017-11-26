NBA》CPR無效！喬治40分鐘只拿2分 雷霆遭小牛痛宰

上場近40分鐘，喬治拿下本季新低2分。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕雷霆背靠背出賽，作客西部爐主小牛，全場一度落後最多26分，儘管決勝節回魂苦追，仍趕不上雙位數的差距，81：97慘敗小牛，苦吞2連敗。

首節尾聲雷霆在「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）切入要犯完成3分打，1分差落後，但在次節全隊進攻當機，近5分鐘一分未拿，眼睜睜望著小牛甩開比數，雖然「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）及時跳投止血，雷霆並未就此找回準心，單節僅拿13分，易籃後也未見起色，第3節只拿18分，反觀小牛老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）手感加溫，小牛再拉開到最多領先26分，末節雷霆替補群做最後纏鬥，終場16分差輸球。

雷霆在擊敗勇士後，近2戰氣力放盡，今多達2節「打鐵」，團隊命中率僅3成63，三巨頭「CPR」魏少繳出全場最高的28分12籃板9助攻準大三元，喬治（Paul George）上場39分鐘，僅拿本季新低2分，另貢獻10次助攻，安東尼則拿16分。而率領小牛的諾威斯基，則拿下個人本季最高19分。

魏斯布魯克繳出準大三元數據，雷霆仍慘敗小牛。（美聯社）

諾威斯基奪個人本季新高19分。（美聯社）