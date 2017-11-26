排球》台灣隊長絕好調！ 陳建禎攻全場最高19分助隊四連勝

〔體育中心／綜合報導〕旅日台灣隊長「歐告」陳建禎再傳捷報！所屬北海道VOREAS今天與去年冠軍隊東京VERDY鏖戰五局，最終以3：2（21：25、25：22、25：18、23：25、15：6）逆轉贏球衝出開季四連勝，成為聯盟唯一全勝隊伍，陳建禎攻擊得到19分、7次攔網直接得分皆為全場最多，亦為開季至今個人最佳成績。

北海道VOREAS上週主場開幕戰2場全勝，陳建禎於第2戰攻下全隊最多14分，賽後全場球迷高唱生日快樂歌為他提前慶生、父母也特別到場觀賽並獻上花束，隔天日媒以「台灣的英雄」為題大篇幅報導這位來自台灣的男排好手，陳建禎意外收到特別的28歲生日禮物。

本週出征長野縣迎接首次客場比賽，北海道VOREAS成功延續連勝士氣，昨日對上去年第四名的長野GaRons，以3：0（25：18、25：20、25：22）直落三贏球，陳建禎攻擊拿下6分、1次攔網直接得分，另有1次發球直接得分。歐告隨後在個人粉專分享球隊開季三連勝喜悅，並幽默向球迷朋友介紹2015年曾來台打亞俱盃、現在有緣當隊友的田城貴之。

今日出戰同為開季三連勝、去年冠軍隊東京VERDY，北海道VOREAS開賽被對方發球牽制陷入苦戰，儘管隊長古田史郎攻擊、陳建禎攔網試圖反撲，仍以21：25輸掉首局。第2局北海道VOREAS找回節奏一路領先，東京VERDY雖曾追到只剩一分落後，但北海道成功以25：22拿下，局數扳成1：1平手。

第3局東京VERDY反撲強勢領先，但北海道VOREAS後來居上以25：18再下一城，取得2：1聽牌優勢。第4局前段由北海道VOREAS掌握領先，眼看勝利有望到手，隨後卻被東京VERDY趁亂追分，以23：25丟掉第4局，雙方扳成2：2平手。

進入決勝局，北海道VOREAS迅速調整到位，攻擊、攔網表現穩定發揮，一路保持領先，最終以15：6拿下決勝局，鏖戰5局以3：2逆轉贏球，衝出開幕戰四連勝高潮，也成為聯盟唯一全勝隊伍，暫居龍頭寶座。

5局皆先發上陣的陳建禎此役攻守俱佳，攻擊方面拿到全場最多19分，為開季至今個人單場最佳紀錄，防守表現更為出色，全場7次攔網直接得分也為個人單場最多，接發成功率5成81。北海道VOREAS此役全隊靠攔網得到17分，遠勝對方的5分，團隊接發成功率6成5，也優於對手的4成88。

北海道VOREAS監督賽後表示，此役並非球隊最佳表現，但能夠贏球仍然相當高興，點出首局是被對方發球壓制而輸掉，2、3局靠攔網與發球得以拿下，點出球隊的臨場專注力還需要加強磨練，未來會持續進步。東京VERDY監督則說，今天的比賽是兩支全勝隊伍的對決，每位球員都已竭盡全力。