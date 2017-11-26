理光盃》日本LPGA封關戰 盧曉晴4回合一路領先奪冠

盧曉晴（取自日本LPGA官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅日台灣名將盧曉晴今天在理光盃女子日巡錦標賽，以4回合總計274桿，贏得今年第4場比賽冠軍。

這場比賽是日本LPGA巡迴賽年度封關戰，年度獎金排行榜也確定由日本選手鈴木愛封后。

理光盃女子日巡錦標賽最後1回合，冠軍之爭只有領先組的盧曉晴和南韓李明英有機會。雖然盧曉晴在5洞因為鐵桿準頭不夠，接連打Par，一度被李明英追成1桿之差。但在第6洞李明英開球左拉，打進樹林，花了4桿才上果嶺，吞下柏忌，盧曉晴在這洞推進9呎博蒂推桿，搶得3桿領先。

儘管前9洞盧曉晴只抓到1隻小鳥，但還是保持領先，戰至第10洞又賺博蒂，她已超前4桿。最後8洞她力保不失，以無柏忌、2個博蒂的70桿完賽，4桿之差獲勝。

這是盧曉晴今年在日本LPGA的第4勝，也是歷來她在日本的第16勝，最特別的是，這座冠軍是盧曉晴第1次4個回合一路領先到底，贏得勝利。

李明英最後以72桿完賽，總計277桿獲得第2名。由於李明英和金荷娜都沒能在封關戰獲勝，日本女將鈴木愛確定成為今年日本LPGA巡迴「賞金女王」，這是繼2013年森田理香子之後，相隔4年日本選手再次登上獎金后座，也是最近8年來的第2位日本女將。