冬盟》中職牛棚未能守成 7局下被灌5分逆轉

中職聯隊先發洪心騏。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕中職聯隊昨逆轉擊敗日職東軍，摘下本屆冬季聯盟首勝，今對日職西軍前6局又取得3分領先，牛棚7局下卻沒守住，被灌5分反超，終場以6：7飲恨，無緣贏得2連勝。

王威晨安打。（記者林正堃攝）

林書逸。（記者林正堃攝）

陳重羽跑回本壘得分。（記者林正堃攝）

中職聯隊7局下先後換上游宗儒、陳敏賜中繼，壓不住砲火，共被擊出5支安打，日職西軍單局打了9人次，再利用保送、盜壘、高飛犧牲打搶分，進帳5分扭轉戰局。

陳敏賜。（記者林正堃攝）

游宗儒。（記者林正堃攝）

日本西軍鈴木將平趁吳東融跳起接球，安全盜上二壘。（記者林正堃攝）

中職8局上靠著申皓瑋陽春全壘打追回1分，也是中職聯隊今年首轟，9局上還在無人出局時攻佔得點圈，最終無功而返，無法連兩天擊敗日職聯隊。

申皓瑋轟出全壘打。（記者林正堃攝）

中職聯隊總教練林振賢賽後忍不住喊了可惜，不過，他也強調，可以贏球當然很好，輸球就檢討內容，以第7局為例，若想贏可能會提早換下投手，但投手必須自己處理場上狀況，才能成長，「今天沒處理好就是需要改進之處，可從中學習。」

林振賢也說，中職聯隊昨、今天都是先攻，戰術不能過於保守，要設法逆轉或取得大幅超前，才有機會奪勝，但這些過程都是成長，「還是有點可惜，不過，我們會一場一場打得更好。」

日職西軍第4棒黑瀨健太是逆轉功臣，7局下擊出帶有2分打點的二壘安打，搶下勝利打點，獲選單場MVP。

日本西軍黑瀨健太敲出超前二壘安打。（記者林正堃攝）

黑瀨健太敲出超前安打。（記者林正堃攝）