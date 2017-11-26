冬盟》陳重羽蹲捕處女秀 洪心騏：很有安定感

陳重羽今獻出職棒蹲捕處女秀。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕統一獅今年選秀第一指名的「榜眼」陳重羽，今於冬季聯盟獻出職棒蹲捕處女秀，和同隊投手洪心騏首度搭配，洪心騏滿意自己表現，也讚賞陳重羽給他安定感。

中職聯隊今移師桃園球場，遭日職西軍以6：7逆轉勝，洪心騏先發5局僅挨2安、失2分皆非自責分，無保送、另有1次三振，無關勝敗。

逾1個月沒實戰，洪心騏自評控球還不錯，「像第1局壞球走在前面，後面還是有把好球數拿回來，最滿意沒投出四壞保送。」壘上有人時，也能冷靜面對危機，他說：「雖然有被得分，但他們必須用1個出局數來換分數。」

洪心騏投完71球後退場，總教練林振賢表示，主要是投手教練希望他留下好的感覺，下一場再增加用球數，「不是只考量贏球，有時要考量選手成長，何況我們有帶15名投手，後面還有人，也讓其他中繼上場，有機會成長。」

陳重羽。（記者林正堃攝）

洪心騏。（記者林正堃攝）

此役也是洪心騏繼高中後，首次與陳重羽搭檔，他說：「重羽觀察打者時，配的暗號都很有效率，好幾球跟我想法不一樣，但我知道他的想法都有很好的結果，蹲起來就是給我滿大的安定感。」

洪心騏投順了，也就照陳重羽的想法走，「後面2局都是三上三下，效果不錯，投起來比較輕鬆。」

陳重羽季中加盟獅隊後，先以外野手為主，今天才首度以捕手角色上場，他說，秋訓有成果，起碼接球、擋球沒失誤，配球也持續跟教練溝通學習，並趁實戰磨練阻殺功力。

在打擊方面，陳重羽也繳出4支2、跑回2分，無三振、無保送。他表示，業餘時期在春季聯賽僅2K、3K，進職棒後卻是53打席（47打數）吞16K，「跟心態、比賽強度有關，教練希望我減少三振率，動作有些修正，今天要求自己把動作做好，打得不夠扎實也沒關係，就是不要被三振。」

陳重羽單場4支2、跑回2分，無三振、無保送。（記者林正堃攝）

陳重羽。（記者林正堃攝）