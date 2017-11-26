壘球》企聯女壘頒獎 杜雅婷包辦年度MVP五大獎

2017/11/26 21:28

福添福嘉南鷹杜雅婷囊括五大獎，是今年企聯女壘最大贏家。（壘協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕2017企業女子壘球聯賽今晚舉行頒獎典禮，福添福嘉南鷹王牌杜雅婷包辦年度MVP等五項大獎。壘協理事長陳任邦表示今年包括第5隊新世紀黃蜂加入，各方面都逐漸成熟，也期待女壘前進2020東京奧運。

今年是企聯女壘第2年，由總統蔡英文開球揭開序幕，共進行60場例行賽，並於11月舉行7戰4勝制的總冠軍戰，最後由嘉南鷹以4勝3敗完成二連霸。企聯女壘今年首度引進日本及捷克等洋將參賽，明年也將以全新LOGO點燃戰火。

福添福嘉南鷹奪下今年企聯女壘總冠軍。（壘協提供）

在今晚的頒獎典禮上，嘉南鷹獲得30萬元冠軍獎金，在個人獎項方面，則由杜雅婷成為最大贏家。杜雅婷本季先發15場奪10勝，成為企聯女壘首位10勝投手，拿下勝投王、防禦率王、三振王、最佳投手及年度MVP共5座大獎，被視為台灣隊王牌接班人。

杜雅婷表示：「最想感謝的人是隊友兼教練林素華，除了在投球上的教導，更在低潮時給我鼓勵，也希望可以有機會再拿一次年度MVP。」嘉南鷹捕手李思詩則成為打點王、全壘打王和打擊王「三冠王」。

此外，亞洲女子壘球錦標賽將於11月29日至12月4日於台中開打，本屆亞錦賽名次攸關亞運、世錦賽以及2020東京奧運門票。

2018全新企聯女壘logo。（壘協提供）

以下為所有獎項完整名單：

個人獎項暨總冠軍

年度MVP：杜雅婷

勝投王：杜雅婷勝投10場

三振王：杜雅婷三振67次

防禦率王：杜雅婷防禦率3.09

打點王：李思詩（打點27分）

全壘打王：李思詩（全壘打11支）

打擊王：李思詩（打擊率0.51）

福添福嘉南鷹李思詩勇奪今年企聯女壘打擊3冠王。（壘協提供）

盜壘王：賴孟婷（盜壘9次）

最佳總教練：曾信彰

年度總冠軍：福添福嘉南鷹

最佳十人

投手：杜雅婷（福添福嘉南鷹

捕手：李思詩福添福嘉南鷹

指定球員（DP）：陳家宜（凱撒勇士

一壘手：石婕珮（臺產鬥犬）

二壘手：林佩君福添福嘉南鷹

三壘手：王筱蒨（新世紀黃蜂）

游擊手：林鳳珍新世紀黃蜂）

外野手：陳曉梅臺產鬥犬）

外野手：賴孟婷福添福嘉南鷹

外野手：李于庭新世紀黃蜂）

2018全新企聯女壘logo。（壘協提供）

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