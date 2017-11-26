NBA》「萌神」賽後新造型亮相 竟是打賭賭輸了！（影音）

A bet is a bet! #DubNation pic.twitter.com/aLNCTfjuD7 — NBA （@NBA） 2017年11月26日

〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）今在主場合砍51分，率隊以110：95中止鵜鶘三連勝，而「萌神」柯瑞在賽後突然戴上印有勇士隊徽的霹靂腰包，原因居然是因為和隊友打賭賭輸了！

原來是因為之前柯瑞和隊友麥基（JaVale McGee）在觀看美國大學籃球（NCAA）比賽時，戴維森學院畢業的柯瑞和內華達大學畢業的麥基為了支持自己的母校，兩人竟然打賭，如果麥基的母校贏球，那麼柯瑞將在之後的3場比賽都必須要戴上霹靂腰包，不過如果麥基輸了，則得當柯瑞的高爾夫桿弟。

麥基上傳和柯瑞打賭的截圖。（取自麥基推特）

麥基馬上在推特上傳兩人的對話截圖，希望大家能一同見證，最後內華達大學以81：68擊敗戴維森學院，「萌神」也只好依約乖乖的在賽後戴上霹靂腰包，從球場大搖大擺的走回休息室，連在接受訪問時，也包不離身，畫面相當有趣。

賽後柯瑞在自己的社群媒體上傳自己戴霹靂腰包的照片，標記麥基並寫下：「還有兩次！」

#TheTown x #TheFanny -two more to go @javalemcgee Wardell Curry（@stephencurry30）分享的貼文 於 2017 年 11月 月 25 10:45下午 PST 張貼

而麥基也在社群媒體發佈柯瑞的照片並逗趣回應：「三分之一了！」