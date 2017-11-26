世界盃資格賽》力抗強敵菲律賓 台灣隊盼複製2013年經驗

Ｑ．戴維斯力抗布拉契。（特派記者廖聿偉攝）

〔特派記者廖聿偉／菲律賓馬尼拉報導〕台灣明將於世界盃亞洲區資格賽碰上菲律賓，面對客場龐大的壓力，台灣隊不敢大意，今於早晚各練一次，但菲律賓假日球場難尋，比賽場館周末辦活動，台灣隊上午被迫至一個沒有空調的球場苦練，但仍不影響全隊士氣，期盼複製2013年亞錦賽的經驗，再度於客場勝菲。

提前兩天底達菲律賓的台灣隊，已逐漸適應環境，記取對澳洲慘敗的教訓，積極針對菲國的隊形做戰術演練，主帥周俊三透露，「菲律賓球員個人技巧華麗，擅長打快速反擊，已針對特定幾個得分點進行佈陣，要用團隊防守作戰。」

菲律賓最受矚目的就是前NBA歸化洋將布拉契，周俊三坦言，「布拉契無論經驗和身材都很突出，若讓他打順將很難防守，我們必須利用團隊防守來降低他的破壞力。」

Ｑ．戴維斯。（特派記者廖聿偉攝）

強力歸化洋將布拉契自2014年入籍菲律賓後，首度和台灣交手，我國已針對他進行情蒐、影片分析，「新台灣人」Q.戴維斯將扛起禁區的攻守重任，期盼能抑制布拉契的破壞力，增添勝算。

首度和布拉契交鋒，讓Q.戴維斯感到很興奮，他表示，「布拉契喜歡從外圍發動攻勢，陳冠全可以擔綱第一道防線，我則坐鎮禁區，不讓對手輕易切入，攻擊籃框。」

台菲兩軍上次於國際賽對戰，要追溯回2013年亞錦賽，當時「男模」呂政儒在客場無懼滿場噓聲，三分球9投6中，率隊逆轉剋菲，堪稱生涯在國際賽代表作之一，但今年世界盃亞洲區資格賽，他飽受左膝傷勢所苦，前役出戰澳洲僅上陣10分鐘，貢獻2分，今面對強敵菲律賓，台灣射手群能否及時找回外線準心，將左右戰局。

明天將在菲律賓阿拉內塔體育館進行比賽，此場館新建於1960年，曾是亞洲最大的室內球場，附近緊鄰奎松市的精華區，周邊百貨公司、餐廳和商店林立。場館能舉辦演唱會、拳擊賽和選美等多種娛樂活動，同時也是菲律賓職籃和大學聯賽的主場館。