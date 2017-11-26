NCAA》大一新人狂飆40分 差點上演「3打5」逆轉秀（影音）

〔體育中心／綜合報導〕全美大學生籃球聯賽NCAA今天出現罕見狀況，阿拉巴馬大學與明尼蘇達大學交手，比賽在下半場還剩10分41秒時，阿拉巴馬大學全場只剩3個人在場上，板凳因衝突全部被驅逐出場，且後續有人犯滿畢業和受傷，所以出現「3打5」難得一見的賽況，不過，阿拉巴馬大學展現十足韌性，大一後衛Collin Sexton全場狂飆40分，差點率隊演出大逆轉，終場仍以84：89、3分之差不敵明尼蘇達大學。

事發在下半場，阿拉巴馬大學與明尼蘇達大學此役火藥味十足，雙方互噴垃圾話，埋下衝突引爆點，而阿拉巴馬大學在下半場因為對手的技術犯規，可以連罰四球，就在罰球時明尼蘇達大學的Dupree McBrayer與阿拉巴馬大學Dazon Ingram引發口角，阿拉巴馬大學清空板凳，全都衝到場上，而裁判也將阿拉巴馬大學的板凳球員全部驅逐出場。

阿拉巴馬大學剛好5人能勉強應戰，但Dazon Ingram在11分37秒時5犯畢業，而John Petty在10分41秒扭傷腳踝退場後，之後就沒上過場，阿拉巴馬大學只剩3個人，雖然看似贏球無望，但Collin Sexton挺身而出，克服落後15分的劣勢，下半場狂飆31分，令明尼蘇達大學嚇出一身冷汗，不過阿拉巴馬大學終場仍以3分惜敗，無緣上演3打5的精彩逆轉秀。

Collin Sexton全場攻下40分、6籃板、5助攻和1抄截，而繳出19分、14籃板的明尼蘇達大學前鋒Jordan Murphy表示，這是他這輩子遇到最離奇的比賽了。

Collin Sexton（左）攻下全場最高的40分，下半場則包辦31分。（美聯社）