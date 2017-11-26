中職》優秀蹲捕曾被稱作「鳳雛」 陽冠威今遭富邦釋出

陽冠威。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾以優秀蹲捕能力綽號「鳳雛」的富邦悍將球員陽冠威今晚在臉書粉絲團發出疑似遭釋出的貼文，引發網友熱烈討論，而富邦球團總監陳俊池隨後也證實球團已經確定不再與陽冠威續約。

2012年有兩大業餘捕手成選秀會重點，分別是陽冠威和王峻杰，他們分別被稱為「鳳雛、臥龍」，用三國時代典故比喻得兩者其一，捕手戰力就無虞。當時王峻杰第二輪第6順位就被兄弟挑中，順位就在高國輝後面。陽冠威則是在第4輪13順位投入義大懷抱。

加入中職前三年，陽冠威出賽場次逐年遞增，2015年更達到90場，且11轟是生涯3年首度突破雙位數，不過到了2016年陽冠威因被總教練葉君璋指出態度不積極，熱身賽就被「冰」在板凳，在一軍的出賽場次也銳減僅剩56場，打擊率掉到2成62。

而今年雖然態度改變，但他在一軍出賽機會仍不多僅33場，共76打數、敲19支安打包含1發全壘打，打擊率2成50，不過他在二軍出賽34場，122打數敲出34支安打、4發全壘打，打擊率也有3成15表現不算太差。

然而中職季後賽開打後，富邦就曾宣布因戰力考量，釋出陳泓亦、陳煥揚、陳冠儒、潘庭豐及方玄宗五名球員，今晚陽冠威確定遭富邦球團釋出後，是否還有其他球員遭到釋出，富邦球團則表示在11月30日向聯盟提交60人名單時會確定。