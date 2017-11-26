傳說對決》Asia 2017 國際賽 台港澳戰隊SMG 4：1痛宰越南奪冠

SMG 擊敗越南強敵勇奪世界冠軍。（Garena提供）

〔體育中心／綜合報導〕《Garena 傳說對決》AIC（Arena of Valor International Championship）Asia 2017 國際賽今（26）日上演最終決戰，台港澳第一種子 SMG 力克越南強敵 GAMETV 奪得世界冠軍以及高達美金 20 萬元的冠軍獎金，為台港澳手遊電競寫下歷史性的一頁；而同樣來自台港澳的 S.T 戰隊也並列季軍。

SMG 於冠軍賽首局開賽就遭遇一股亂流，讓 GAMETV 在 3 分鐘之內拿下 4:0 的人頭領先，但 SMG 仍然能將落後控制在一定範圍。第 8 分鐘起 GAMETV 陸續摧毀 SMG 中下二路防禦塔，第 10 分鐘已經兵臨 SMG 城下。隨後第 13 分鐘在中路一波會戰，GAMETV 一口氣將人頭差距拉開到 18:13，經濟也有著將近 6,000 的領先，甚至長驅直入 SMG 主堡，但 SMG 成功守下這輪猛攻。第 17 分鐘比賽出現了轉捩點，GAMETV 全員集中火力進攻 SMG 中路高地，SMG 再度防守成功，並趁機反殺對方將人頭數追平至 20:20，經濟甚至小幅領先；SMG 就趁著這波反打一路從上路突破，直搗黃龍拿下對方主堡，逆風拿下艱苦的第一勝。

現場仍有不少韓國當地玩家前來為 SMG 以及 GAMETV 熱情加油。（Garena提供）

第二局雙方陷入一場大亂鬥，前 10 分鐘一陣你來我往在中路野區形成拉鋸戰，第 10 分鐘後 SMG 開始把戰線拉到對方家門口但無功而返；第 12 分鐘 GAMETV 再接連拿下凱薩和魔龍後全員中路展開攻勢，挾著魔龍與凱薩之力第 13 分鐘便摧毀 SMG 主堡討回一勝。

第三局 SMG 重整旗鼓，在開賽不到 3 分鐘的一次下路會戰就拿下 4:0 的人頭領先，第 4 分鐘又在下路持續將人頭數領先擴大到 7:0，經濟領先也來到 5,000 的差距。隨後雙方並沒有太多的正面交鋒，但 SMG 接連收下不少地圖物件，緊接著第 9 分鐘 SMG 就憑著絕對優勢，一波行雲流水的攻勢直搗 GAMETV 高地，第 10 分鐘便收下對手主堡，比數來到 2:1 的領先。

第四局雙方持續一陣你來我往，前 13 分鐘雙方不論在擊殺和經濟都咬得很緊，直到第 13 分鐘的一次凱薩爭奪戰中 SMG 佔盡上風，不但搶下凱薩並擊殺對方，再順勢搶下魔龍。第 15 分鐘 SMG 首次嘗試上下路雙管齊下叩關對手高地，雖然未能一舉擊破但已完全掃除高地障礙；但 17 分鐘 GAMETV 就趁著這次 SMG 叩關失利展開中路一波反打，幾乎要入侵 SMG 高地。第 19 分鐘 SMG 趁著對手全力反攻時潛入 GAMETV 高地，GAMETV 回防不及，SMG 拿下關鍵的聽牌戰，3:1 距離冠軍獎盃僅僅一步之遙。

SMG 贏得比賽後振臂歡呼。（Garena提供）

拿下關鍵聽牌戰之後，第五局 SMG 依然沉著應戰，反觀 GAMETV 已經可以說是信心盡失，最後 SMG 在第 13 分鐘攻陷 GAMETV 主堡，以 4:1 的戰績寫下歷史性的一刻，勇奪世界冠軍。

SMG 贏得總冠軍後興奮親吻獎盃。（Garena提供）