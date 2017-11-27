MLB》塞揚投手的模仿對象 老將費斯特轉戰遊騎兵

費斯特新球季轉戰遊騎兵。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年季後賽為紅襪銜命先發，33歲老將費斯特（Doug Fister）季末成為自由球員，大聯盟官方指出，他已和遊騎兵談妥一年約，明年將赴生涯第6支球隊。

費斯特即將邁入大聯盟第10年，2014年25場先發拿下16勝6敗防禦率2.41為生涯最佳成績，之後3年則流浪國民、太空人、紅襪3隊，一共62場先發、13場後援，22勝29敗防禦率4.58。

上季費斯特轉戰紅襪，18場出賽、90.1局是近7年來最少，不過在8月22日一役先發，對印地安人完投9局只因全壘打失1分。去年的塞揚得主波瑟羅（Rick Porcello）還曾透露，自己模仿的對象就是費斯特，兩人從老虎到紅襪互相切磋。

費斯特並非三振型的投手，主要仰賴伸卡球搭配外切快速球、曲球和變速球，2011年他的生涯滾飛比來到49%，在62名至少900局投球的投手中排名第9，但每9局6.41次三振卻是倒數第7。不過他在2011年後，每9局僅2.13保送，仍吸引遊騎兵網羅。

大聯盟指出，遊騎兵開了一紙依年350萬美元（約新台幣1.05億）基本薪資和激勵獎金，附帶2019年選擇權，目前只待體檢通過，球團還沒正式宣布。