NBA》主力傷一堆仍繳本季防守最佳 籃網捕灰熊止敗

卡羅攻下本季新高24分，率籃網中止3連敗。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕主力傷兵滿載，籃網對上同樣處於連敗的灰熊，今交出本季防守最好的一場比賽，99：88中止3連敗，地主灰熊即使有4人得分上雙，仍慘吞8連敗。

休賽期陣容做出補強，籃網開季首戰就傷了台裔後衛林書豪，屋漏偏逢連夜雨，羅素（D’Angelo Russell）也跟著進傷兵名單，在少了羅素後，籃網5場輸掉4戰，包括3連敗在內。

今天對上灰熊，雖然只剩8成戰力，籃網克服8分的落後，上半場扳成平手，下半場還拉出最大19分的領先，比賽最後8分鐘雖一度被灰熊縮小差距至5分，但在布克（Trevor Booker）2罰命中和哈里斯（Joe Harris）三分球及時止血，終場10分差贏球。

第3節籃網拿下32分，成為勝負分水嶺，單節只讓灰熊得18分，是本賽季籃網失最少分的一節，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽前表示，球隊針對防守做出調整，最後也如願收到奏效，「雖然連敗2場很沮喪，但我也樂觀看待，畢竟我們已朝著對的方向修正，克利夫蘭、Lebron（詹姆斯）讓我明白我們欠缺的，對拓荒者我們差一點能贏，於是我們做了調整，我相信對灰熊一役大家會看到一支更強硬的籃網。」

除了兩大後衛缺陣，小前鋒克拉布（Allen Crabbe）此役因傷休兵，大前鋒霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）則在上場後不久扭傷腳踝，籃網在卡羅（DeMarre Carroll）攻下本季新高的24分、布克16分11籃板雙十表現和哈里斯13分進帳下贏球。

少了控衛康利（Mike Conley），灰熊雖有4人得分上雙，仍吞下8連敗，「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）比賽時膝蓋緊繃，打了12分鐘退場。

帕森斯上場12分鐘膝蓋緊繃退場，拿下12分6籃板。（USA TODAY）