中職》釋出原因不單純？陽冠威遭爆吃人妻

陽冠威昨遭富邦悍將釋出。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將捕手陽冠威昨在臉書自爆「兩年了…但這一次是真的了…」並放上前年愚人節被惡整的影片，後來被球團總監陳俊池證實不續約，不少球迷惋惜，然而今陽冠威屢遭爆料，釋出原因不單純，更直指與搞上球團工作人員之妻有關。

陽冠威被釋出的消息不久，常在臉書爆料的粉絲專頁「野球公道伯」即寫道，「前幾年義大沒有直接釋出就已經對陽砲很好了吧？先在義大幹自家啦啦隊職員的老婆然後在富邦的時候外面有欠債搞到高層賭爛，那個愚人節影片是當初義大故意給陽砲的警告圈內都知道，還不學乖那就是被釋出，可憐什麼」，直指陽冠威被釋出的原因。

陽冠威遭爆料釋出原因不單純。（取自臉書）

無獨有偶，富邦悍將前身義大犀牛中區應援團團長威廉也在釋出消息出來後在臉書上表示，看到某球員被釋出只有「係賀（台語死好）」可言，「再玩人妻啊！」前興農投手助理教練、球員何紀賢也在該文留言，「有陰毛（謀） 內行人看內行事」。

富邦悍將在10月20日公布第一波釋出名單，如今又不續約陽冠威，之後是否還有其他球員遭釋出，11月30日向聯盟提交60人名單時會確定。

前義大應援團長威廉臉書留言。