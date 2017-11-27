羽球》擔任推廣電子載具大使 戴資穎簽名球拍大方送

國稅局活動將送出戴資穎簽名球拍，圖為戴資穎香港賽出賽畫面。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天於香港賽封后，今天返抵國門，下午馬不停蹄回到高雄，為環保出一份心力，加入推廣無紙化行列，財政部高雄國稅局今天宣布，邀請戴資穎擔任電子發票載具推廣大使。

球迷朋友未來將在將在高雄捷運各站電視、該局FB-稅務e達人及YouTube看到戴資穎為此次活動拍攝的短片，高雄捷運燈箱廣告也看得到小戴。

為推廣此次活動，球迷朋友有機會獲得戴資穎相關好禮，民眾只要憑今天起，索取無實體電子發票紀錄的手機條碼，就可以向高雄國稅局（總局、分局或稽徵所）領取由小戴代言的限量手機條碼紀念卡 ，每個手機條碼限領1張，數量有限發完為止。

不僅如此，從今天起至106年12月15日止，民眾只要至高雄國稅局總局或所屬分局、稽徵所，秀出自己的載具（手機條碼、一卡通、信用卡......等）與戴資穎人型立牌合照，或持載具與位於高雄捷運高雄車站之活動 宣導燈箱廣告合照，上傳至高雄國稅局臉書粉絲團-稅務e達人並分享給2位朋友，即可參加抽獎，獎品有戴資穎簽名羽球拍3支，另有羽球衣6件、運動T恤10件及運動護腕20組。