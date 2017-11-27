NBA》費城兩名超新星 獲超高評價

〔體育中心／綜合報導〕巫師前鋒大莫里斯（Markieff Morris）日前受邀參加節目，他在那場秀中談論了東部目前的狀態，同時給了費城七六人的超新星雙人組合「推特王」恩比德（Joel Embiid）和去年狀元西蒙斯（Ben Simmons）極高的評價，比喻他們為這個時代的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和「一分錢」哈德威（Penny Hardaway ）。

在七六人這2名年輕球員的身上，費城出身的大莫里斯看到了90年代另一對威震聯盟雙人組的影子：「我認為恩比德和西蒙斯可以像歐尼爾和哈德威一樣，而我指的是統治力，這是我一直在強調的。當然他們的球風和呈獻比賽的方式不同，但他們都展現了統治力。」

歐尼爾是NBA歷史上最具宰制力的中鋒之一，他和號稱哈德威曾連手率領魔術兩次打入東部決賽，其中一次更打入NBA冠軍賽。「七六人人正走在成功的路上。」大莫里斯補充說道。

本賽季至今，恩比德共出戰了16場比賽，場均22.4分11.2個籃板1.8阻攻；西蒙斯平均18.5分9.1個籃板7.7次助攻2.1抄截。七六人目前以11勝7負排在東部第5位。

恩比德。（資料照，美聯社）

西蒙斯。（資料照，美聯社）