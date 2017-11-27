台灣第一人！清大杜柏緯奪塞爾維亞國際拳擊賽冠軍

清華大學體育系二年級學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍，是國內男選手第一人，相當不簡單。（照片由清大提供）

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學體育系二年級學生杜柏緯代表台灣參加塞爾維亞國際拳擊邀請賽，在教練柯文明指導下，奪下49公斤量級冠軍，身材不高的杜柏緯展現快速驚人的實力，在初賽、決賽都以3：0獲勝，精采的表現讓人眼睛一亮，不少教練都對他的表現給予讚賞，堪稱是拳擊界明日之星。

清大體育系學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍（右），他的指導教練柯文明（中）和同是拳擊女選手的陳念琴（左）都為他喝采。（照片由清大提供）

拿下國際賽重要比賽冠軍，杜柏緯感謝教練柯文明的指導，尤其從國中、高中一路苦練上來，能在國際賽事奪冠，讓他信心大增。

清大表示，塞爾維亞國際拳擊邀請賽又稱「金手套」Golden Glove大賽，是歐洲歷史最悠久的拳擊賽之一，今年已邁入第60屆，日前在塞爾維亞首都貝爾格勒舉行，杜柏緯一戰成名，成為國內首次有男拳擊手在國際成人拳擊賽奪冠紀錄。

清華大學體育系二年級學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍，是國內男選手第一人，相當不簡單。（照片由清大提供）

清大表示，杜柏緯初賽對上地主國塞爾維亞最被看好的選手，但他沈住氣，將平日訓練成效完全發揮，終場以3：0擊敗對手，接著在決賽時對上斯里蘭卡選手，杜柏緯穿著藍色賽服，氣場強大的他，整場比賽都壓制對手，最後又以3：0獲勝，勇奪冠軍。

清華大學體育系二年級學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍，是國內男選手第一人，相當不簡單。（照片由清大提供）

一路指導的教練柯文明說，歐洲拳賽的拳風向來猛又狠，金手套大賽的舉辦方式比照職業拳賽，在大型體育館內舉行，有數千名觀眾觀賽，選手易受到環境氣氛影響；但杜柏緯扛住壓力，冷靜應戰，不僅臨場反應好，也發揮實力，表現可圈可點。

杜柏緯奪冠的的是男子拳賽體重最輕的49公斤量級，外型斯文個性靦腆的他，只要上拳擊台，眼神馬上變得銳利，氣場強大，他曾拿下兩年前城市盃拳擊賽冠軍、去年世界大學拳擊錦標賽男子49公斤級銀牌，今年8月舉行的台北城市盃拳擊邀請賽銀牌。

廿歲的杜柏緯，爸爸是新竹人、媽媽是宜蘭泰雅族，杜柏緯個性雖害羞，但不怕吃苦、韌性強，在拳壇有「金剛緯」封號，他說，會積極備戰，再迎接明年8月的亞運。

清華大學體育系二年級學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍，是國內男選手第一人，相當不簡單。（照片由清大提供）

清華大學體育系二年級學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍，是國內男選手第一人，相當不簡單。（照片由清大提供）

清華大學體育系二年級學生杜柏緯奪下塞爾維亞國際拳擊賽49公斤量級冠軍，是國內男選手第一人，相當不簡單。（照片由清大提供）