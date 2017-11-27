網球》揮別3度攻頂失利陰霾 台維斯盃法國隊奪下第10冠

台維斯盃法國風光奪冠。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台維斯盃世界組冠軍戰，三度攻頂失利的法國隊終於贏了！靠著普耶（Lucas Pouille）在壓軸第5點單打發威「關門」，6：3、6：1、6：0擊敗比利時達希斯（Steve Darcis），地主終結張達16年的「冠軍荒」，不但留下隊史第10冠，也追平英國並列賽史第3，僅次於澳洲28冠、美國32冠。

普耶贏得重要一勝，激動坐在地上落淚。（路透）

歷史悠久的台維斯盃，是國家與國家的男網團體對抗，法國隊自2001年拿下第9冠後，2002、2010、2014年三闖決賽卻都受挫，直到今年與葛芬（David Goffin）領軍的比利時勁敵纏鬥至決勝第5點，總算重溫金盃滋味，曾於1991、1996年率隊封王的法國資深隊長諾亞（Yannick Noah）笑中帶淚說：「過去16年來，大家習慣輸球了，這幾乎要把我給毀了，很高興我們終於擺脫這陰影，畢竟真的很困難。」

法國2：1領先時，第4點單打「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）臨場失常，苦戰2小時44分鐘，仍以6：7（5：7）、3：6、2：6不敵目前世界排名第7的「比利時一哥」葛芬，使得雙方形成2：2平手。

所幸關鍵第5點，世界排名18的普耶一雪首點輸球陰霾，現場2.5萬名自家球迷加油助威下，直落3強壓排名76的達希斯，總算讓東道主終結10多年漫長夢魘，普耶激動地說：「不需言語形容，只要環顧這氛圍，就知道我們多需要這座獎盃，經過16年，我們終於拿到了！」

普耶開心親吻獎盃。（歐新社）