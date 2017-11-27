棒球》「為什麼我要去那種學校?」王建民今曝光理由（影音）

〔記者倪婉君／台北報導〕「為什麼我要去那種學校?」王建民今天現身中華職棒聯盟，為明天登場的中職投手訓練營揭開序幕，也解釋自己參加佛州棒球農場訓練的理由，並鼓勵參加的學員一定要多學，就會有更多收穫。

王建民今天和佛州棒球農場創辦人蘇利文一起出席記者會，在提及自己當初赴棒球學校的過程及理由時，一席談話也讓在場媒體大笑。

「那時候受傷之後，一直沒辦法投出靠近壘包才轉彎的球路，Alan （經紀人張嘉元）就打電話給我說鄭錡鴻找到一所棒球學校，叫我也去看看。」但其實王建民一開始很排斥，「我也是在大聯盟投球的球員，為什麼我要去那種學校? 為什麼要我去使用氣球丟球的地方?」他語畢也讓現場出現笑聲。

旅美投手王建民（右）與佛州棒球農場創辦人蘇利文（左）27日出席中職投手訓練營記者會，一起分享棒球學校的經驗。（記者張嘉明攝）



王建民又說，後來經紀人持續跟他講了兩、三個星期，後來對他說，「反正你去了也不會失去什麼，何不試試看?」最後他終於在前年底「入學」，也才有去年在皇家重返大聯盟的奇蹟出現。

這次要在投手營擔任助教，王建民也鼓勵參加的教練和投手一定要認真多學，「他們會學到一些以前沒有聽過或學過的東西，只要認真去學，就會收穫越多。」

中職專業投手訓練營自明起開始為期5天，在天母球場舉行，前兩天是為教練舉辦，後3天則開放年滿12歲的投手參加。

旅美投手王建民（右起）與佛州棒球農場創辦人蘇利文、中華職棒會長吳志揚、秘書長馮勝賢27日出席中職投手訓練營記者會，一起分享棒球學校的經驗。（記者張嘉明攝）



旅美投手王建民（右）與佛州棒球農場創辦人蘇利文（左）27日出席中職投手訓練營記者會，一起分享棒球學校的經驗。（記者張嘉明攝）



王建民。（記者張嘉明攝）