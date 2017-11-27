LOL》ahq簽下WS中路Wako 輔助選手Tuna拉上一隊

ahq e-Sports Club今日於官方臉書宣布人事異動。（取自ahq 臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕隨著《英雄聯盟》自由市場開啟，台港澳LMS賽區戰隊陣容大洗牌，ahq e-Sports Club今（27）日宣布前華義中路選手Wako正式加盟，並將二隊ahq Fighter輔助選手Tuna拉上一隊，也期待明年能打出新氣象。

ahq繼日前未與中路選手Chawy續約及簽下前RG教練Domo後，今日再於官方臉書公告人事異動：「前華義 SPIDER （Wayi SPIDER） 選手 Wako（鄒惟洋），以及前 ahq Fighter 選手 Tuna（蕭鈺濰），正式加入 ahq《英雄聯盟》戰隊，成為 ahq 俱樂部的一份子。」

Wako本名鄒惟洋，主司中路位置，曾效力於eXtreme Gamers，並於今年初被交易至華義SPIDER，隨著華義向Riot Games抗議升降賽制度及分潤機制，明年將有可能「不玩了」，旗下選手也紛紛找工作。未來Wako將會是先發，抑或是西門的替補，尚未得知。

Tuna本名蕭鈺濰，之前為ahq二隊ahq Fighter一員，主司輔助的他為隊上的指揮Caller，ahq Fighter於日前舉行的2018春季賽升降賽中順利打敗對手升上LMS，他的好表現也被一隊相中，晉升一軍名單。