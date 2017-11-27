助王建民重返大聯盟 棒球農場創辦人：「真的沒有魔法。」（影音）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於被外界稱為「魔法學校」，佛州棒球農場創辦人蘇利文今天首次在台說明教學的「秘密」，「事實上沒有任何魔法存在，這個系統是受到很多人的協助，特別是建造在一群投手們想讓自己精益求精、勇於挑戰。」

王建民前年底到佛州棒球農場接受訓練，結果去年在皇家奇蹟重返大聯盟，也讓這所學校在台獲得「魔法學校」的外號。蘇利文聽到此事笑說，「對於得到這個外號，我感到很榮幸，但事實上沒有任何魔法存在。」他還強調，「我相信王建民一定會很認同，因為這套系統需要球員很努力、持續追蹤自己的狀況。」

蘇利文表示這次很開心能和中華職棒合作，他還帶了整個團隊4名教練來台，「有句諺語說，站在巨人的肩膀上，你才會看得更遠。我認為這是一個使命，去尋找願意尋求進步的投手，我們也要用這套系統讓他更進步。」

佛州棒球農場的教學方式是針對每個投手不同需求，蘇利文說，「沒有任何兩個球員是一樣的，所以個別教練很重要，也要很仔細縝密地去觀察球員狀況。」中職會長吳志揚則笑說，「這就像是孔子的理念：『因材施教』。」

旅美投手王建民（右）與佛州棒球農場創辦人蘇利文（左）27日出席中職投手訓練營記者會，一起分享棒球學校的經驗。（記者張嘉明攝）

