回饋台灣足壇！「台灣隊長」陳柏良12月30日舉辦一日訓練營

陳柏良（右）今在記者會上分享整年在中甲與國家隊征戰的事情，台灣男足主帥懷特（左）也有前來共襄盛舉（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男足今年雙十國慶帶給寶島球迷滿滿感動，而陣中經驗最豐富的「台灣隊長」陳柏良今（27日）在個人記者會上，分享今年在中國甲級聯賽與國家隊的事情，宣佈12月30日將舉辦一日菁英訓練，讓更多國內高中球員能得到欲當一位職業足球選手該做什麼準備，提升台灣足球在國際舞台的競爭力。

台灣隊11月在客場以1：2不敵土庫曼，爭取2019年亞洲盃會內賽門票功虧一簣，不過，這批國家隊期間在10月10日於台北田徑場與巴林之戰，在最後傷停時間連進2球，上演大逆轉戲碼，帶給國人無數感動。

29歲陳柏良在12年前入選國家隊，21歲就當上隊長，如今成為陣中最資深球員，希望藉由自身在中國拚戰6年經驗，幫助現在國內更多年輕球員成長；回憶今年國家隊戰事，陳柏良說：「其實亞洲盃淘汰他真的已經不想回想了，但在卡達移訓期間，看見不少年輕後輩都在健身房進行自主訓練，明白大家都有贏球的共同目標。」

至於陳柏良所屬的杭州綠城今年以第15名保住中甲資格，期間歷經12場不勝低潮，也迎來9場不敗，整季處在高低起伏，也讓身經百戰的陳柏良獲得無數寶貴經驗，他說：「這些對我未來足球生涯都是有幫助。」

陳柏良不僅想替國家隊繼續贏球並衝刺世界排名，他向來以回饋台灣足球為志，在12月30日他將邀集現役國腳前來擔任教練，一同幫助台灣足球再次進步。