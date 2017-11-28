勇士主場戰國王 今日賽事預告與轉播

勇士隊。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩賽事與轉播！

七六人「超級新星」組合恩比德（Joel Embiid）與西蒙斯（Ben Simmons）將在主場對上由「詹皇」詹姆斯（Lebron James）領軍的騎士；勇士也將在11:30迎戰國王，據傳勇士3巨頭柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、格林（Draymond Green）皆因傷可能輪休，缺乏主力的衛冕軍此役會有什麼表現，千萬不要錯過！

冬季聯盟移師洲際棒球場，中午將由韓職聯隊對上中職聯隊，晚間，則由日職東軍對上歐美聯隊，喜愛棒球的朋友，記得鎖定精彩的台韓大戰。

UBA大專聯賽男一級預賽在休兵一天後持續進行，重返一級的文化大學將於中午對上衛冕軍健行科大；地主義守大學也將在晚上對上屏東大學，2隊會有什麼表現，敬請期待！

NBA例行賽

07:30 騎士vs.七六人 愛爾達體育

11:30 國王vs.勇士 緯來體育

冬季聯盟

12:00 韓職聯隊 vs. 中職聯隊

18:00 日職東軍 vs. 歐美聯隊

地點：洲際棒球場

轉播：Eleven sports

UBA大專籃球聯賽

13:00 高雄師大vs.輔仁大學

14:45 文化大學vs.健行科大 （SSUtv）

16:30 台灣科大vs.世新大學 （SSUtv）

18:15 屏東大學vs.義守大學 （SSUtv）

地點：義守大學