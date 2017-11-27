棒球》王建民回台打球? 中職會長吳志揚這麼說

旅美投手王建民（右起）與佛州棒球農場創辦人蘇利文、中華職棒會長吳志揚、秘書長馮勝賢27日出席中職投手訓練營記者會，一起分享棒球學校的經驗。（記者張嘉明攝）



〔記者倪婉君／台北報導〕外界關心王建民的未來動向，回台打球是選項之一?對此中職會長吳志揚則表示，未來類似像投手訓練營的合作，應該不會只有一次，但如果是回台打球，相信他的經紀公司會有安排。

這次會和佛州棒球農場合作，吳志揚表示主要是針對國內投手實力的培養，以及提升國內教練的訓練觀念，「大家最詬病的就是投手戰力，所以當初就希望秘書長（馮勝賢）想辦法，結果他找王建民和棒球學校回來。」

吳志揚認為，台灣投手的資質其實不錯，但需要更多科學方法和訓練方式，也希望透過佛州棒球農場的幫忙，能儘量幫台灣培養出強投。

只是由於建仔今年一整年都沒有球隊，外界也很關心他的未來動向，吳志揚只表示，未來類似像投手訓練營的合作，應該不會只有一次。

建仔今天在經紀人張嘉元的陪同下現身，但由於不接受媒體提問，因此外界無法得知他對未來規畫的想法。張嘉元之前則說，「如果建民願意繼續投球，經紀公司當然會全力幫他找球隊，但他如果是有轉職或退休其他計畫，也會尊重他的決定並予以協助。」