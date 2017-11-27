日職》陽岱鋼到竹縣偏鄉 教原住民小朋友打棒球

旅日職棒選手陽岱鋼（右三）今天到新竹縣五峰國小，在1日棒球營活動中擔任教練，活動中並捐贈自動發球機等棒球訓練器材物資。（記者蔡孟尚攝）

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕旅日職棒選手陽岱鋼今天下午到新竹縣五峰國小，在中華汽車公司舉辦的1日棒球營中擔任教練，活動中除了捐贈自動發球機等棒球訓練器材物資外，陽岱鋼更親自下場指導當地原住民小朋友球技，讓視他為偶像的小球員們嗨翻了。

五峰國小獲贈棒球自動發球機1台、軟式棒球和壘球各5打、皮帶和襪子1批，拿到新球的小朋友們迫不及待下場試用，陽岱鋼也在旁邊指導他們投球、打球的要領，還親自示範揮棒擊球，難得有明星球員到校指導，小球員們全神貫注聆聽。

旅日職棒選手陽岱鋼（右）今天到新竹縣五峰國小指導少棒隊員球技。（記者蔡孟尚攝）

新竹縣長邱鏡淳說，五峰國小棒球隊已成立30多年，曾經榮獲北區少棒亞軍、原鄉盃少棒第四名....等等，也曾經培育出職棒好手，民國100年更成立了女子壘球隊，讓喜歡打球的女學生也能下場，近幾年榮獲了全國女壘甲組季軍、南投國際女壘邀請賽冠軍等等殊榮，畢業選手也陸續當選各級國家代表隊為國爭光。

這個1日棒球營是陽岱鋼擔任中職聯隊隊長率領中華隊出戰首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽後的首次公開活動，他和小球員們分享他的比賽心得：「身為運動員，每次賽季一開始，充沛的行動力與續航力都是在球場取得好表現的關鍵；這次前往東京參賽，也碰到拉鋸戰，這時候你的穩定性和爆發力就很重要。」

旅日職棒選手陽岱鋼（右）今天到新竹縣五峰國小指導少棒隊員球技，下場示範打擊。（記者蔡孟尚攝）