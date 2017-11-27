NBA》教練我想打球！J.歐卡佛坐板凳等交易

2015年選秀探花歐卡佛開季僅出賽2場，其餘時間都被冰在板凳上，連替補都輪不上。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2015年選秀探花歐卡佛（Jahlil Okafor），在新人球季打出場均17.5分的佳績，還入選年度最佳新人陣容，但來到生涯第3年卻面臨無球可打的窘境，既不在球隊現在的輪值中，也不在球隊未來的規劃裡，雖然他想離開七六人的心意已決，但球隊卻仍在尋求交易，買斷合約的選項也不在球隊考慮範圍中。

歐卡佛之前與七六人簽下四年6600萬的合約，而七六人已經確定明年將不會對他執行球隊選項，身體相當健康的歐卡佛本季僅有2場出賽，其餘時間都被「冰」板凳上，甚至連比賽的垃圾時間都不願將他放上場。

2015年選秀探花歐卡佛開季僅出賽2場。（資料照，美聯社）

「我很願意他們將我送去其他可以得到有機會發揮的地方，」歐卡佛在接受訪問時說道，「我已經完成他們要求我做的事了，我只是希望能夠得到上場打球的機會，無論是被買斷或是交易都好，只希望能快一點做出結論。」

根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski的報導指出，超過半數的NBA球隊表示，對於歐卡佛很有興趣，但沒有一支球隊願意放棄一輪的選秀權，眾家球隊都傾向坐等他成為自由球員 ，而這也是為何歐卡佛和經紀人很難促成買斷合約的原因，尤其是考慮到未來幾年76人以經擁有太多的首輪簽和次輪簽。

消息人士透露，七六人球隊總管B. 柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）拒絕有關於買斷合約的談判，他認為在2月10日的交易截止前，歐卡佛500萬美元的合約，可以為他們獲得更大的交易籌碼，所以不可能只與歐卡佛達成單一交易。這也是柯蘭吉洛和歐卡佛之間矛盾所在，而在這等待的過程中，這位2015年的探花可能得迎接一個被「冰凍」的賽季。

「這才是我在NBA生涯的第三個賽季，這些都是生意往來我懂，但我不知道的是...這樣真的公平嗎？在和一些不管是現役還是退休的球員們談過之後，他們都覺得應該不是正確的事，過去也從未見過這樣的事。」歐卡佛說。

截至目前，柯蘭吉洛仍不斷再撥打交易電話，歐卡佛的經紀人也仍努力在促成合約買斷，12月就要滿22歲正值巔峰的歐卡佛則持續被「冰」在板凳席末端。

「這真的糟透了，」歐卡佛在訪問的最後也無奈的說道，「我好想要上場打球。」

歐卡佛。（資料照，USA Today Sports）