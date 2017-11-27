中職》拚最後一次機會 林家瑋再度報名戰力外測試會

徐生明少棒，統一獅前投手林家瑋在彰化東山國小擔任教練。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／岡山報導〕前桃猿、統一獅左投林家瑋，去年球季結束遭獅隊釋出，年底參加中職戰力外測試會未獲青睞，目前擔任彰化東山少棒教練的他，決定再次報名戰力外測試會，給自己最後一次機會挑戰職棒。

30歲的林家瑋，職棒前兩年都出賽60場以上，是桃猿牛棚主力，後來出賽空間遭壓縮，2013年球季結束遭桃猿交易至獅隊，換來投手蔡璟豪，不過成績仍不見起色，去年10月遭獅隊釋出。

前統一獅投手林家瑋。（資料照，記者陳志曲攝）

去年底林家瑋參加中職戰力外測試會，並沒有受各隊青睞，今年3月經許聖杰友人介紹，來到東山少棒教球，他說，「雖然現在中職球員普遍年輕化，但我不想這麼早放棄，或許還可以投，參加測試會算是給自己一個交代，也是最後一次機會了。」

林家瑋去年曾參加中職戰力外測試會。（資料照，記者廖耀東攝）

林家瑋回憶，在獅隊那幾年多半在二軍，鬥志逐漸流失，被釋出後，有人建議他到業餘球界發展，考量業餘球隊有退役職棒球員名額限制，加上自評戰場不在業餘，最終選擇再次向職棒叩關。

來到東山少棒8個多月，為了備戰測試會，現在林家瑋邊教小朋友打球、邊練球，平常盡可能投球給球員打，藉此維持手感，他評估，不可能再回老東家獅隊和桃猿，富邦悍將左投多，只剩中信兄弟較有發展空間。