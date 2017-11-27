世界盃資格賽Live》Q.戴維斯狂砍16分7籃板 台灣半場落後菲律賓2分

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 菲律賓 18 26 44 台灣 23 19 42

第二節

菲律賓第2節展開反攻，開局打出一波10：4的攻勢逆轉，台灣隊該節失誤稍嫌過多，在後苦苦追分，黃鎮在3分多鐘時砍進一顆超前三分彈，以37：36反超。

不過菲律賓再讓Q.戴維斯吞下第3犯，深陷犯規麻煩的大Q只能提前下場休息，他們也頻頻發動快攻要回領先，周儀翔在讀秒階段砍進三分彈，扳平戰局，台灣隊上半場犯規過多，讓菲律賓18罰14中，反觀我國只有8罰6中，菲律賓半場取得44：42的領先。

Q.戴維斯上半場豪取16分、7籃板，劉錚和周儀翔各攻下5分，台灣隊重點看防的菲律賓中鋒布拉契僅拿下6分、4籃板，替補June Mar Fajardo則攻下菲律賓最高的9分。

李愷諺（籃協提供）

第一節

劉錚先以三分彈開局，Q.戴維斯連砍7分，包括一顆三分球，台灣隊打出一波12：2的攻勢，首節劉錚和Q.戴維斯聯手飆分，Q.戴維斯中距離再得手，劉錚抄截後快攻上籃得手，台灣一度取得14分領先優勢。

劉錚（籃協提供）

菲律賓一開始外線手感不佳，只靠著禁區零星攻勢得分，但在Q.戴維斯苦吞2次犯規退場後，打出一波10：0攻勢追了上來，台灣隊近4分鐘進攻也陷入當機，最後靠著周儀翔跳投止血，台灣隊首節以23：18領先。Q.戴維斯則攻下全場最高的12分。

Ｑ.戴維斯（籃協提供）

賽前報導

台灣今於世界盃亞洲區資格賽碰上菲律賓，面對客場龐大的壓力，台灣隊不敢大意，期盼複製2013年亞錦賽的經驗，再度於客場勝菲。