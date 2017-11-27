冬盟》歐美聯軍12：4擊敗日職西軍 全場精華+精彩圖集

歐美聯隊迪恩（左）轟出全壘打。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕歐美聯軍今天火力全開，14支安打包括迪恩的3分砲，以12:4擊敗日職西軍，贏得冬盟出賽3場以來的第1勝，戰績1勝1敗1和。

歐美聯隊普瑞茲，先發主投5局未失分，拿下勝投。（記者林正堃攝）

歐美聯隊迪恩率先敲安。（記者林正堃攝）

歐美聯隊羅沙敲下歐美聯隊破蛋分。（記者林正堃攝）

歐美聯隊羅沙。（記者林正堃攝）

歐美聯隊魯威爾林再補上一安歐美再添一分。（記者林正堃攝）

日職西軍竹安大知中繼3局未失分。（記者林正堃攝）

日職西軍竹安大知第四局上場中繼。（記者林正堃攝）

日職西軍渡邊勝敲出二壘安打。（記者林正堃攝）

日職西軍中繼投手鈴木優。（記者林正堃攝）

日職西軍內野傳球失誤，歐美聯隊羅德里格斯安全滑上二壘，日職西軍全場罕見發生6次失誤。（記者林正堃攝）

歐美聯隊伊比凡諾。（記者林正堃攝）

歐美聯隊比切提斯。（記者林正堃攝）

歐美聯隊查非斯敲出左外野方向一壘安打，帶有一分打點。（記者林正堃攝）

歐美聯隊迪恩轟出全壘打。（記者林正堃攝）

歐美聯隊迪恩（左）轟出全壘打。（記者林正堃攝）

日職西軍兒玉龍也。（記者林正堃攝）

日職西軍九鬼隆平敲出中外野方向二壘安打。（記者林正堃攝）

日職西軍鈴木將平擊出三壘前滾地球形成內野安打。（記者林正堃攝）

日職西軍川瀨晃敲出左外野方向二壘安打，打下兩分打點。（記者林正堃攝）

日職西軍黑瀨健太右外野方向一壘安打，帶有一分打點。（記者林正堃攝）

日職西軍游擊手石垣雅海（左）接球失誤，歐美聯隊跑、打者都安全上壘，日職西軍全場罕見發生6次失誤。（記者林正堃攝）

日職西軍岡崎大輔敲出投手前滾地球形成內野安打。（記者林正堃攝）

日職西軍岡崎大輔。（記者林正堃攝）