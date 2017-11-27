世界盃資格賽》Q.戴維斯犯滿離場 台灣惜敗菲律賓吞2連敗

Ｑ.戴維斯（籃協提供）



〔特派記者廖聿偉／馬尼拉報導〕台灣隊今晚在世界盃亞洲區資格賽出戰菲律賓，開賽在「新台灣人」Q戴維斯帶領下，一度取得14分領先，無奈Q.戴維斯犯規過多，末節五犯畢業，最終菲律賓90：83擊敗台灣，收下資格賽二連勝。

首節台灣毫無畏懼主場球迷的吶喊，開賽劉錚立刻飆進三分球，讓我軍士氣大振，Q.戴維斯強攻禁區，連得7分，助隊拉出17：3的攻勢，無奈Q.戴維斯吞下個人第2次犯規後，陷入得分荒，菲律賓用11：0的攻勢拉近比數，台灣靠周儀翔後仰跳投進帳2分，才結束長達5分鐘的得分乾旱期，首節台灣23：18小幅領先，本節Q.戴維斯進帳14分。

次節，Q.戴維斯重返火線，和菲律賓前NBA歸化洋將布拉契互別苗頭，兩人頻頻在籃下得分，但隨後菲律賓逐漸找回進攻節奏，拉出一波12：2的攻勢，反取得5分領先，所幸替補控衛李愷諺連拿三分，追平比數，雙方陷入拉鋸，五度互換領先，半場台灣隊42：44小幅落後。

劉錚（籃協提供）



易籃再戰，Q.戴維斯被判進攻犯規，吞下本場第四犯，台灣陷入危機，菲國趁勢拉出12：5的攻勢，取得本場最大的7分領先，所幸台灣外線火力發揮，周儀翔、黃鎮聯手飆分，第三節台灣64：65僅有一分落後。

末節，台灣主力陷入犯規麻煩，控衛蔣淯安、Q戴維斯接連五犯離場，反觀菲國外線狂飆，單節四記三分彈，一度將比數擴大雙位數，台灣一路苦追，黃鎮再度飆進三分球也無法力挽狂瀾，吞下資格賽二連敗。