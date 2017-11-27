冬盟》北村祥治再見犧牲打 社會人逆轉擊敗韓聯

北村祥治擊出再見高飛犧牲打，助日本社會人隊奪下第二勝。（記者林正堃攝）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天由日本社會人隊主場碰上韓職聯隊，前面一路落後的社會人隊，8下先靠著捕手木南了敲出追平比數的安打，9下北村祥治再擊出再見高飛犧牲打，助日本社會人隊以3：2逆轉擊敗韓職聯隊。

前兩局雙方呈現投手戰，3局上社會人先發投手平尾奎太卻遭遇亂流，先被韓職第8棒張真爀敲出中外野深遠二壘安打，下棒鄭秀彬擊出滾地球遭刺殺成功推進跑者上到三壘，金汰珍敲內野安打，三壘手北川利生卻發生傳球失誤，讓跑者回本壘拿下韓聯破蛋分，下棒洪昌基二壘滾地球，讓韓聯再添一分。

日本社會人隊先發投手平尾奎太。（記者林正堃攝）

韓職聯隊張真爀敲出中外野二壘安打。（記者林正堃攝）

韓職聯隊金汰珍敲出三壘方向內野安打。（記者林正堃攝）

社會人三壘手北川利生傳球發生失誤，張真爀趁機滑回本壘拿下韓聯第一分。（記者林正堃攝）

韓職聯隊洪昌擊出基二壘方向滾地球，帶有一分打點。（記者林正堃攝）

不過到了5局下，面對韓聯先發裴宰煥，社會人隊佐藤旭率先擊出游擊後方安打上一壘，地引雄貴再補上左外野一壘安打，接著青柳匠成功犧牲觸擊，推進跑者站上二三壘，開路先鋒矢幡勇人再敲出右外野高飛犧牲打，助社會人拿下破蛋分。

韓職聯隊先發投手裴宰煥。（記者林正堃攝）

日本社會人隊佐藤旭敲出游擊後方飛球落地形成安打。（記者林正堃攝）

日本社會人隊青柳匠。（記者林正堃攝）

日本社會人隊矢幡勇人。（記者林正堃攝）

矢幡勇人高飛犧牲打，敲回社會人破蛋分。（記者林正堃攝）

8局下兩出局後，社會人攻勢再起，笹川晃平先擊出場地規則的二壘安打，木南了再補上一棒打回社會人隊追平分，讓兩隊在8局上形成2：2平手。

日本社會人隊笹川晃平大棒一揮揮出左外野場地二壘安打。（記者林正堃攝）

9局下社會人隊最後的反攻，韓聯換上後援投手李承玹，佐藤旭先選到四壞保送上一壘，地引雄貴成功犧牲出擊推進跑者上二壘，青柳匠也獲四壞保送，矢幡勇人敲出二壘方向強勁內野安打攻佔滿壘，前8局都沒有表現的北村祥治敲出中外野高飛犧牲打送回超前分，終場社會人便以3：2逆轉擊敗韓聯，拿下冬盟第二勝。