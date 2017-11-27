NBA》詹皇金口認證 小牛菜鳥11歲灌籃就超狂（影音）

2017/11/27 23:29

〔體育中心／綜合報導〕小牛隊陣中被寄予厚望的新秀後衛史密斯（Dennis Smith Jr.），已快速成為小牛隊的先發後場，連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都對他讚不絕口，而日前他也被挖出一段11歲時參加籃球比賽的影片中，大秀超狂風車灌籃美技，更令眾多球迷震驚不已。

今年小牛利用第九順位的籤選進史密斯（Dennis Smith Jr.），球風兇悍的他擅長利用速度和體能來撕裂對手防線，不僅小牛隊老闆庫班（Mark Cuban）十分看重他，連「大帝」詹姆斯也特別在與小牛之戰賽後提到這位菜鳥控衛，除大讚他的表現外，更認為小牛選中他真是獨具慧眼。

年僅19歲的史密斯隨著出場時間的增加，他越來越適應NBA比賽，逐漸成為小牛陣中不可或缺的重要角色，史密斯不僅能為球隊帶來活力，場均14.3分、4.1籃板和4.3助攻的穩定貢獻，也讓他成為小牛倚重的明日之星。

小牛新秀後衛史密斯。（資料照，美聯社）

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