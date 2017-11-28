MLB》向馬林魚遞交轉隊志願 怪力男最想去道奇打球

史坦頓目前最屬意道奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球季結束已將近一個月，新科國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）下季將落腳何處尚不得而知，美媒報導擁有完整不得交易條款的史坦頓，已向馬林魚提供一份理想的轉隊清單，目前最想效力的是兒時仰慕的道奇隊。

大聯盟官網報導，聯盟消息來源指出，史坦頓團隊已與馬林魚接洽，並提供一份屬意的轉隊名單做為參考，新東家第一志願首選道奇，不過就現階段而言，儘管馬林魚確實有與道奇聯繫、討論交易史坦頓的可能性，但礙於道奇對奢侈稅問題仍有疑慮，目前兩隊的談判進展暫時停擺。

大聯盟官網指出，就算沒有簽下史坦頓，道奇下季的團隊薪資仍會比門檻限制多出大約1億9700萬美元（約新台幣59億），按規定得繳交超標金額的5成作為奢侈稅，而且新板勞資協議的細項規定可能會讓道奇的荷包繼續大失血，昂貴代價讓道奇裹足不前、決定三思而行。

史坦頓的天價大約讓多隊望之卻步。（資料照，法新社）

但大聯盟官網也說，若姑且不論奢侈稅問題，道奇的確是馬林魚交易史坦頓的理想選擇，因為道奇現任右外野手普伊格（Yasiel Puig）的合約將於2019年季後到期，史坦頓可長期擔任右外野手。再者，道奇的投手戰力相當充沛，先發麥卡錫（Brandon McCarthy）、卡茲米爾（Scott Kazmir）和柳賢振都有機會成為談判籌碼，與投手戰力薄弱的馬林魚進行交涉。

聯盟消息透露，目前檯面上最積極爭取史坦頓的是巨人和紅雀，但並不清楚兩隊是否有在史坦頓同意轉隊的名單之中，推測史坦頓想等到與名單上的球隊都談過之後再做決定，截至今天為止，對於馬林魚提出的所有交易提案，史坦頓都沒有正式回絕，而名單上的球隊也會保持彈性，依史坦頓的決定隨時調整。

史坦頓擁有完整不得交易條款。（資料照，法新社）