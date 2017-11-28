羽球》超級賽整年0冠 中國女單創歷年最慘紀錄

中國女單好手陳雨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕香港羽球超級賽落幕後，今年的12站超級系列賽全部結束，中國女單今年沒有奪得任何一座冠軍，寫下超級系列賽來中國女單最差的表現。

現年19歲的中國新希望女單好手陳雨菲，她在八強賽碰上世界球后戴資穎，以15：21、21：23慘遭直落二輸球；另名20歲好手何冰嬌則在八強不敵南韓名將成池鉉，也宣告中國女單在香港賽全軍覆沒。有中國媒體直言，「陳雨菲和何冰嬌為首的年輕女單選手，再次暴露與世界超一流高手之間的差距。」

中媒分析，巴西里約奧運後，包含王儀涵和王適嫻等女單國手紛紛退休後，前世界排名第一的中國好手李雪芮至今受傷休養，中國女單處於青黃不接的局面。另外，根據世界羽聯的女單排名，前十名好手中，只有陳雨菲和何冰嬌分別佔據第8、9名，23歲中國好手孫瑜則排在第11名。

何冰嬌。（資料照，法新社）

而中國男單今年也表現欠佳，整年2站超級系列賽中僅奪兩座冠軍，奪得中國羽球頂級超級賽男單冠軍的諶龍，他在香港羽球超級賽不敵大馬名將李宗偉；而另名中國名將林丹，今年曾在馬來西亞羽球頂級超級賽中奪冠，但他在香港賽中則是在八強賽就出局。

諶龍。（資料照，法新社）

林丹。（資料照，法新社）