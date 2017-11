費茲戴爾(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在經歷8連敗、冰主將M.加索(Marc Gasol)後,灰熊教頭費茲戴爾(David Fizdale)今遭球團開除,成為本季第2位失業的總教練,不過灰熊這項政策卻引發聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)的不滿,他在消息曝光後上推特發文表示不解。

詹姆斯表示,「誰來給我一個答案,他有這麼失敗嗎?」,「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)也對灰熊的異動感到震驚,同樣在推特上憤怒的表示:「給我答案!WTF」。

詹姆斯、魏德與費茲戴爾結緣於熱火,3人曾合作拿下2座總冠軍,私交甚篤。

I need some answers. Feels like my man was a fall guy