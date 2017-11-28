日職》巨人軍灑大錢 花4.5億補進西武先發野上亮磨

野上亮磨。（圖片取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今年戰績排在中央聯盟第四，自2007年來首度沒有打進季後賽。根據《體育報知》報導，巨人將開出3年4.5億日圓（約新台幣1.2億元）的合約，網羅西武獅投手野上亮磨。

野上亮磨本季繳出11勝10辦防禦率3.63，144局投球送出113次三振、投出29次四死球（其中24次為保送），奪三振率7.06，被打擊率0.241，每局被上壘率為1.06。今年的防禦率3.63是他日職9年來最佳表現，11勝則是隊上第二多。

《體育報知》指出，野上亮磨今年的每9局四死球率僅1.81，在太平洋聯盟達到規定局數的投手中排名第一，直球的品質不輸給西武王牌菊池雄星。

由於本季奪得14勝的巨人洋投麥克拉斯（Miles Mikolas）下個球季動向不明，有可能會回大聯盟，巨人軍為了添補先發投手戰力，開出3年4.5億日圓的大約網羅野上亮磨，近期巨人可能就會正式公布消息；野上亮磨本季的薪水為5000萬日圓，如今將轉戰巨人軍，薪水大躍進。

此外，巨人也想補強打線，目前鎖定中日隊古巴重砲葛雷諾（Alex Guerrero）。葛雷諾今年繳出35轟、86分打點、打擊率0.279，整體攻擊指數（OPS）為0.896。

野上亮磨。（圖片取自西武獅官方臉書）