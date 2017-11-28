MLB》大聯盟本季10大滑壘 第一名毫不讓人意外（影音）

2017/11/28 09:33

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網Cut4單元今天選出10名本季最瘋狂的滑壘，其中排名第一的毫不讓人意外，就是使出前空翻飛越捕手得分的藍鳥32歲老將柯格蘭（Chris Coghlan）。

第10名：洋基托萊斯（Ronald Torreyes）側身滑壘避免觸殺

第9名：洛磯阿馬利斯塔（Alexi Amarista）吃土滑壘

第8名：皇家戈登（Alex Gordon）忘記滑壘，得分後撲倒在地

第7名：馬林魚戈登（Dee Gordon）叼著打擊手套盜壘

第6名：藍鳥巴尼（Darwin Barney）太早滑壘，最後用游泳的姿勢摸到壘包

第5名：運動家喬伊斯（Matt Joyce）回本壘滑過頭，趁投手、捕手發呆不注意時偷摸壘包

第4名：海盜哈里森（Josh Harrison）盜壘被抓，在二壘前提前起身，試圖躲過觸殺。

第3名：太空人麥肯（Brian McCann）回本壘跑過頭，趴下回身摸本壘板得分。

第2名：皇家梅瑞菲德（Whit Merrifield）撲壘時為躲過觸殺，用左手假動作騙過防守者，成功摸上壘包

第1名：藍鳥柯格蘭回本壘時捕手已拿好球準備觸殺，但他靈機一動使出前空翻，成功飛越捕手拿下寶貴分數。

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