NBA》灰熊連敗不止 主力加索恐喊賣我

M.加索。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在日前輸給排名東部後段班的籃網後，灰熊已經遭遇了慘烈的8連敗，而隨著主力後衛康利（Mike Conley）的歸期未訂以及總教練費茲戴爾（David Fizdale）的開除，這支以防守起家的鐵血球隊可能還會低迷一陣子。而根據外媒報導，全明星中鋒M.加索（Marc Gasol）對球隊的狀態相當不滿，可能會提出離隊申請。

據消息人士透露，騎士、暴龍和拓荒者有很大的可能將成為這位頂級中鋒的新東家。騎士目前正在追求具護框能力的中鋒比如M.加索或D.喬丹（DeAndre Jordan），他們可能給出的籌碼包括T.湯普森（Tristan Thompson）、尚柏特（Iman Shumpert）和佛萊（Channing Frye），但是他們並不願意送出可能會是明年前幾順位的籃網首輪簽。

暴龍則願意給提供瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、諾奎拉（Lucas Nogueira）和博爾特（Jakob Poeltl）作為籌碼；拓荒者則會將年輕中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）作為主菜。其他球隊則可能將等到12月15日今夏簽約的自由可交易後，再進行報價。

本賽季至今，M.加索場均可得到19.1分9.1籃板4.1助攻。