NBA》推測雷納德三週內回歸 T.帕克慘遭波總打槍

TP is back. #GoSpursGo pic.twitter.com/nUZuP6VKBx — San Antonio Spurs （@spurs） 2017年11月28日

〔體育中心／綜合報導〕因傷缺陣多時的馬刺老將T.帕克（Tony Parker）本季首度現身賽前練習，於今天主場對小牛之戰替補上陣，受訪時更透露雷納德（Kawhi Leonard）復健近況良好、推測有望能在三週內回歸，隨後慘遭總教練帕波維奇（Gregg Popovich）幽默打槍。

T.帕克上季季後賽弄斷左大腿股四頭肌肌腱，接受手術後展開復健，9月曾到發展聯盟出賽小試身手，並持續與退休的老隊友鄧肯（Tim Duncan）、波納（Matt Bonner）一同練球，今天主場對小牛之戰首度回歸，賽前練習受訪時笑說自己很久沒比賽，感覺有點像是菜鳥初登場，就算教練最後只讓他打5分鐘也會很開心。

「7個月可是很長的一段時間呢，我今天就是上去打打球、看看會發生什麼事就好。我對於球賽無比熱愛，不能上場讓我對很多事情改觀，所以從此以後，我想我會打得更盡興，經歷了那麼多事情，我絕對會更享受比賽。」帕克說，笑稱自己其實原本打算在兩週前歸隊，但看到球隊最近表現這麼好，他索性暫緩計畫、回去再多練一點，因為還有一些小地方想做得更好。

T.帕克本季首度歸隊出賽。（美聯社）

而季前傳出股四頭肌肌腱炎問題、本季至今一場未打的雷納德，今天也罕見出席賽前練習，與傷癒歸隊的T.帕克一同練球，談到這位同病相憐的小老弟，T.帕克笑說雷納德最近看起來很棒，推測有可能在三週內就能回歸，「噢他看起來棒極了，我都忘了他有這麼棒呢！他也差不多了啦，只是球隊不會冒任何風險而已，他跟我一起練的時候看起來相當不錯！」

波總隨後也對雷納德的近況做出回應，表示雷納德正持續進步，有望近期就能歸隊，但對於T.帕克說雷納德三週內就可回歸的推測，波總幽默回應：「他什麼時候變成『帕克醫生』了？我才不會問他Kawai什麼時候要回來，這就是我，也許你會說我目光淺短，但我就是不會這麼做。」

T.帕克與波總幽默互動。（資料照，美聯社）